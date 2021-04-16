Политик Алексей Навальный, который 17-й день держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области, сообщил, что ему угрожают принудительным кормлением. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме оппозиционера.

Жизнь удивительно ходит по кругу. Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас. И дальше расписывала мне прелести принудительного кормления. Смирительная рубашка и прочие радости. А я слушал и возвращался в детский сад. Мне три года, и похожая женщина заставляет меня есть кожу вареной курицы.

Навальный заявил, что показал сотрудникам ФСИН «пальцем в пункт закона» и попросил не кормить его принудительно. Он также отметил, что имеет право на то, чтобы его осмотрел независимый врач.

Навальный считает, что к нему не допускают врача, поскольку «они боятся, что выяснится, что происходящая потеря чувствительности конечностей может быть связана с отравлением» ядом из группы «Новичок».

Общее правило заключения в том, что человек для системы — раб. Тем более политзаключенный. Ему всегда и во всем положено отказывать. А если протестует, то лучше принудительно кормить, чем выполнять законные требования. Так что еще раз понимаю: не только за себя протестую, но и за сотни тысяч таких же бесправных. Только у них еще и инстаграма нет, чтобы туда написать.

Навальный добавил, что у него сильно кружится голова, но пока он продолжает ходить, потому что чувствует поддержку своих сторонников.

Алексей Навальный держит голодовку начиная с 31 марта, требуя допустить к нему независимого врача. Несколько недель политик жалуется на боли в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь, а врачи, по утверждению ведомства, оценивают его состояние как удовлетворительное.