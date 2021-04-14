Пост приводится без сокращений, с незначительными редакторскими правками.

Видела сегодня сына. «Врачи», которые якобы провели полное обследование, будут гореть в аду, конечно.

Алексей, как всегда, сохраняет присутствие духа. Говорит все так же бодро, но тихо.

Сильно кашляет, трудно дышит, сильная слабость, которую он, конечно, старается не показывать.

И если бы он сейчас выглядел как на первом снимке из , я бы сочла это за счастье.

И это не только из-за голодовки.

Это последствие . Не нужно быть медиком, чтобы это понять.

Алексей в очень большой опасности.

А требует он всего лишь пропустить к нему врача. Результаты лечения врачами ФСИН я сегодня увидела.