Facebook заблокировал аккаунт матери Навального. Накануне она рассказала о посещении сына в колонии — и написала, что врачи ФСИН «будут гореть в аду»
Социальная сеть Facebook по неизвестной причине заблокировала аккаунт Людмилы Навальной, матери политика Алексея Навального.
При попытке открыть страницу Навальной появляется следующее сообщение: «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему».
13 апреля Людмила Навальная посетила сына в колонии № 2 в Покрове Владимирской области, после чего опубликовала на своей странице пост об этом. Первоначально активисты сообщали, что заблокирован именно этот пост, а не вся страница Навальной.
Активист Николай Ляскин и правозащитница Зоя Светова процитировали заблокированное сообщение матери оппозиционера. Людмила Навальная рассказала, что ее сын «сильно кашляет, трудно дышит» и старается не показывать сильную слабость. «И это не только из-за голодовки. Это последствие отравления. Не нужно быть медиком, чтобы это понять», — написала Людмила Навальная. Она заявила, что сын находится «в очень большой опасности», и пожелала «гореть в аду» врачам, которые, согласно заявлению ФСИН, считают, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии.
Пост приводится без сокращений, с незначительными редакторскими правками.
Видела сегодня сына. «Врачи», которые якобы провели полное обследование, будут гореть в аду, конечно.
Алексей, как всегда, сохраняет присутствие духа. Говорит все так же бодро, но тихо.
Сильно кашляет, трудно дышит, сильная слабость, которую он, конечно, старается не показывать.
И если бы он сейчас выглядел как на первом снимке из «Шарите», я бы сочла это за счастье.
И это не только из-за голодовки.
Это последствие отравления. Не нужно быть медиком, чтобы это понять.
Алексей в очень большой опасности.
А требует он всего лишь пропустить к нему врача. Результаты лечения врачами ФСИН я сегодня увидела.
Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове, требуя допустить к нему приглашенного врача. Политик несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что оказывают Навальному всю необходимую медицинскую помощь. По заявлению ведомства, консилиум врачей 6 апреля провел полное медицинское обследование Навального и оценил состояние его здоровья как удовлетворительное.