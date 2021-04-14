Перейти к материалам

Facebook заблокировал аккаунт матери Навального. Накануне она рассказала о посещении сына в колонии — и написала, что врачи ФСИН «будут гореть в аду»

Источник: Meduza

Социальная сеть Facebook по неизвестной причине заблокировала аккаунт Людмилы Навальной, матери политика Алексея Навального.

При попытке открыть страницу Навальной появляется следующее сообщение: «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему».

13 апреля Людмила Навальная посетила сына в колонии № 2 в Покрове Владимирской области, после чего опубликовала на своей странице пост об этом. Первоначально активисты сообщали, что заблокирован именно этот пост, а не вся страница Навальной.

Активист Николай Ляскин и правозащитница Зоя Светова процитировали заблокированное сообщение матери оппозиционера. Людмила Навальная рассказала, что ее сын «сильно кашляет, трудно дышит» и старается не показывать сильную слабость. «И это не только из-за голодовки. Это последствие отравления. Не нужно быть медиком, чтобы это понять», — написала Людмила Навальная. Она заявила, что сын находится «в очень большой опасности», и пожелала «гореть в аду» врачам, которые, согласно заявлению ФСИН, считают, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии.

Пост приводится без сокращений, с незначительными редакторскими правками.

Видела сегодня сына. «Врачи», которые якобы провели полное обследование, будут гореть в аду, конечно.

Алексей, как всегда, сохраняет присутствие духа. Говорит все так же бодро, но тихо.

Сильно кашляет, трудно дышит, сильная слабость, которую он, конечно, старается не показывать.

И если бы он сейчас выглядел как на первом снимке из «Шарите», я бы сочла это за счастье.

И это не только из-за голодовки.

Это последствие отравления. Не нужно быть медиком, чтобы это понять.

Алексей в очень большой опасности.

А требует он всего лишь пропустить к нему врача. Результаты лечения врачами ФСИН я сегодня увидела.

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове, требуя допустить к нему приглашенного врача. Политик несколько недель жалуется на боли в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что оказывают Навальному всю необходимую медицинскую помощь. По заявлению ведомства, консилиум врачей 6 апреля провел полное медицинское обследование Навального и оценил состояние его здоровья как удовлетворительное.

Что происходит с Навальным

Реклама