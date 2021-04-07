«Это убийство, которое совершается на наших глазах» Людмила Улицкая, Владимир Мирзоев, Михаил Козырев и многие другие выступили в поддержку Алексея Навального

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку. В колонии у политика ухудшилось состояние здоровья — начались боли в спине и ноге. Навальный утверждает, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь и подвергают «пытке бессонницей». Политик требует, чтобы к нему допустили врача и обеспечили лекарствами. Руководство колонии утверждает, что медицинская помощь Навальному оказывается. В поддержку Навального выступили с открытыми письмами правозащитники и врачи. Видеообращения с требованием допустить к Навальному врача записали многие общественные деятели и деятели культуры. Вот некоторые из этих обращений.

Режиссер Владимир Мирзоев

Владимир Мирзоев за Навального Штаб Навального

Писательница Людмила Улицкая

Людмила Улицкая требует свободу Навальному Штаб Навального

Журналист Виктор Шендерович

Виктор Шендерович за Навального Штаб Навального

Шоумен Таир Мамедов

Таир Мамедов за Навального Штаб Навального

Журналист Михаил Козырев

Михаил Козырев за Навального Штаб Навального

Актриса Ирина Вилкова

Ирина Вилкова за Навального Штаб Навального

Литератор Лев Рубинштейн

Лев Рубинштейн за Навального Штаб Навального

Поэт, филолог Ольга Седакова

Ольга Седакова за Навального Штаб Навального

Биолог Евгений Кунин

«Это убийство, которое совершается на наших глазах» Meduza