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«Это убийство, которое совершается на наших глазах» Людмила Улицкая, Владимир Мирзоев, Михаил Козырев и многие другие выступили в поддержку Алексея Навального
Источник: Meduza
Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку. В колонии у политика ухудшилось состояние здоровья — начались боли в спине и ноге. Навальный утверждает, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь и подвергают «пытке бессонницей». Политик требует, чтобы к нему допустили врача и обеспечили лекарствами. Руководство колонии утверждает, что медицинская помощь Навальному оказывается. В поддержку Навального выступили с открытыми письмами правозащитники и врачи. Видеообращения с требованием допустить к Навальному врача записали многие общественные деятели и деятели культуры. Вот некоторые из этих обращений.