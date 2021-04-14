Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал судебный иск, поданный Алексеем Навальным к администрации ИК-2 в Покрове из-за Корана. Как утверждается в телеграм-канале Кадырова, Навальный использует Коран в политических целях, пытаясь «дешевым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман».

И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе. От лица мусульман России обращаюсь к сотрудникам колонии, где содержится провокатор: не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!

Не такой он человек, чтобы позволять ему делать с Кораном что вздумается. Это враг и предатель, который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону… Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно.

13 апреля в инстаграме Навального появилось сообщение о том, что политик подал в суд на администрацию исправительной колонии № 2 в Покрове из-за того, что ему запрещают читать Коран. В посте говорилось, что Навальный привез Коран в колонию вместе с другими книгами, чтобы «глубоко изучить и понять» его. Однако, сотрудники ИК-2 отказались выдать политику книги, ссылаясь на необходимость проверить их на экстремизм.

Навального ранее обвиняли в исламофобии. Он называл ношение хиджаба «дикостью и средневековьем», выступал против строительства мечетей «для всех мигрантов» в Москве и в целом затрагивал тему миграции, в частности, из стран Средней Азии и Закавказья.

В феврале 2021 года международная правозащитная организация Amnesty International отозвала у Навального статус узника совести из-за его старых высказываний о мигрантах.