Юлию Навальную решили поставить на учет в полиции

Полиция собирается поставить жену политика Алексея Навального Юлию на профилактический учет как «склонную к совершению административных правонарушений». Об этом ей сообщил участковый, говорится в твиттере пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.
Юлия Навальная прямо не комментировала эту информацию, но спустя 25 минут после публикации в твиттере Ярмыш она разместила скриншот твита в сторис в инстаграме.
В феврале Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав виновной в участии в несанкционированном митинге. Днем 31 января ее задержали в Москве на акции протеста, которую провели в поддержку Алексея Навального. Жену политика также задерживали на акции, прошедшей 23 января, но тогда ее отпустили без составления протокола.
Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове во Владимирской области. Он требует, чтобы к нему допустили приглашенного врача. Политик несколько недель жалуется на боли в спине и в ногах. Во ФСИН настаивают, что оказывают заключенному всю необходимую медицинскую помощь.
13 апреля во ФСИН сообщили, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии. В то же время Юлия Навальная, навестившая мужа в колонии, рассказала, что он «говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть».