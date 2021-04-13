Юлию Навальную решили поставить на учет в полиции

Полиция собирается поставить жену политика Алексея Навального Юлию на профилактический учет как «склонную к совершению административных правонарушений». Об этом ей сообщил участковый, говорится в твиттере пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.

Юлия Навальная прямо не комментировала эту информацию, но спустя 25 минут после публикации в твиттере Ярмыш она разместила скриншот твита в сторис в инстаграме.

В феврале Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав виновной в участии в несанкционированном митинге. Днем 31 января ее задержали в Москве на акции протеста, которую провели в поддержку Алексея Навального. Жену политика также задерживали на акции, прошедшей 23 января, но тогда ее отпустили без составления протокола.

Алексей Навальный с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове во Владимирской области. Он требует, чтобы к нему допустили приглашенного врача. Политик несколько недель жалуется на боли в спине и в ногах. Во ФСИН настаивают, что оказывают заключенному всю необходимую медицинскую помощь.

13 апреля во ФСИН сообщили, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии. В то же время Юлия Навальная, навестившая мужа в колонии, рассказала, что он «говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть».

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