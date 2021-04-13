«ВКонтакте» рассказала о блокировке официального сообщества ФСИН. Ведомство заявило, что не имеет отношения к паблику

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала официальное сообщество Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом пресс-служба «ВКонтакте» сообщила ТАСС.

Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его.

Накануне Mash обратил внимание, что в паблике ФСИН появилось объявление о сборе донатов. Участникам сообщества предлагали оформить подписку и обещали «дополнительные преимущества», в том числе возможность обсудить «закрытый контент».

«Руководители сообщества узнают, что Вы теперь дон, и смогут порадовать Вас чем-то особенным», — говорилось в объявлении (орфография сохранена).

Обновлено. ФСИН заявила «Интерфаксу», что не имеет отношения к заблокированному сообществу. Ведомство добавило, что не знает, кто создал паблик, и ранее неоднократно просило «ВКонтакте» удалить его. Администрация соцсети ответила, что сообщество было верифицировано около 10 лет назад по обращению пресс-службы ФСИН. В 2020 году «ВКонтакте» получила обращение от ФСИН «по поводу передачи группы», но сотрудники ведомства «не предоставили простого подтверждающего документа» и в итоге перестали выходить на связь.