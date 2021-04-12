Sky News показал репортаж о полевом лагере российских военных под Воронежем

Британский телеканал Sky News опубликовал репортаж о полевом лагере российских военных в Воронежской области.

По данным журналистов, полигон был разбит в поле к югу от Воронежа, неподалеку от железнодорожной станции Масловка и прилегающих дачных участков. Это место расположено примерно в 270 километрах от границы с Украиной, говорится в сюжете.

Корреспондентам удалось заснять издалека ряды камуфляжных палаток и военной техники. На входе в лагерь висит надпись «Тяжело в учении, легко в бою», говорится в репортаже. Один из солдат, опознавший в журналистах иностранцев, сказал им: «Привет, шпионы».

Ukraine accuses Russia of stoking tensions, and military build-up increases Sky News

Ранее о переброске российских войск в Воронежскую область рассказала расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT). Она обнаружила свидетельства дислокации военных в районе полигона «Погоново» и города Острогожск. CIT называет концентрацию российских войск на границах с Украиной максимальной с 2014-2015 годов.

О передислокации российских войск к границам Украины стало известно с началом нового обострения ситуации в Донбассе в марте 2021 года. Киев обвиняет Москву в нагнетании обстановки в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира и перемещает военных по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным».