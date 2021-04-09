«Левада-центр»: половине россиян (в отличие от Валентины Матвиенко) все равно, кто поедет на «Евровидение» от России

Половина россиян равнодушно относятся к тому, что певица Манижа будет представлять Россию на «Евровидении». Об этом свидетельствуют результаты опроса .

50% участников вопроса безразлично отнеслись к выдвижению Манижи на «Евровидение»,18% восприняли это скорее отрицательно, 13% — скорее положительно. Лучше всего к выбору участницы для «Евровидения» отнеслись участники опроса в возрасте 18-24 лет, хуже всего — люди старше 40 лет.

Респонденты, которые положительно оценивают выдвижение Манижи, чаще всего объясняли это тем, что она хорошо поет (такой ответ дали 34%) и тем, что она яркая и харизматичная (14%). Недовольные чаще всего отвечали, что им не нравится ее творчество (55%) и что Россию «должна представлять русская певица» (27%).

Опрос проводился 25-31 марта 2021 года в 50 регионах России методом личного интервью. В нем приняли участие 1623 человека в возрасте от 18 лет.

Манижа — российская певица таджикского происхождения. Ее выбрали для участия на «Евровидении» от России по результатам зрительского голосования на Первом канале в начале марта.

После выдвижения Манижи на «Евровидение» в интернете стали публиковать ксенофобные комментарии о певице. Следственный комитет начал проверку песни «Russian Woman», с которой певица победила в отборе на конкурс. Проверить ее попросила редакция издания .

31 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню «Russian Woman». «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред», — заявила Матвиенко (на самом деле кони в тексте не упоминаются).