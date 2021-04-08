За 2020 год ФБК получил пожертвований на 52 миллиона рублей

Фонд борьбы с коррупцией ( ) в 2020 году получил в качестве пожертвований почти 52,5 миллиона рублей. Об этом говорится в бухгалтерском отчете организации.

В отчете сказано, что значительную часть полученных денег (41,2 миллиона рублей) организация направила на свои проекты и программы, еще 16,3 миллиона — на содержание фонда, более 2,9 миллиона — на приобретение основных средств и иного имущества. В целом за год ФБК потратил 60,4 миллиона рублей.

На начало 2020 года фонд имел 52,6 миллиона рублей неиспользованных средств, по состоянию на конец года — почти 44,8 миллиона рублей.

В отчете также упоминается решение Арбитражного суда Москвы от 16 декабря 2019 года, по которому фонд должен выплатить 29,2 миллиона рублей компании , связанной с бизнесменом . Поводом для иска стало расследование фонда о питании в школах. Окончательное решение по делу в феврале 2021 года вынес Верховный суд, который отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций. Судя по базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, этот долг пока не взыскали.

В июле 2020 года основатель фонда Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — «Фонд защиты прав». Причиной стал проигранный иск к компании «Московский школьник», по которому Навальный, ФБК и сотрудница фонда Любовь Соболь должны заплатить по 29,2 миллиона рублей каждый — в целом почти 88 миллионов рублей. Позднее право требовать этот долг у «Московского школьника» выкупил бизнесмен Евгений Пригожин.

С 1 января по 11 февраля 2021 года команда Алексея Навального получила в виде пожертвований 6,242 биткоина, сообщало агентство Reuters, которое оценило сумму поступлений почти в 300 тысяч долларов. Глава региональных штабов Навального Леонид Волков назвал эту оценку некорректной, поскольку большинство пожертвований сделали, когда курс криптовалюты был гораздо ниже. С 2016 года, когда штабы Навального стали принимать пожертвования в криптовалюте, на их кошельки поступило больше 658 биткоинов.