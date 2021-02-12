Reuters: с начала года команде Навального пожертвовали 300 тысяч долларов в биткоинах

С 1 января по 11 февраля 2021 года команда оппозиционера Алексея Навального получила в виде пожертвований 6,242 биткоина, что по нынешнему курсу криптовалюты составляет около 300 тысяч долларов. Это превышает стоимость всех пожертвований в биткоинах, полученных соратниками Навального за 2020 год, пишет Reuters.

Глава штабов Навального Леонид Волков заявил, что объем пожертвований в январе увеличился вдвое по сравнению с декабрем, но не уточнил, сколько денег было получено и сколько из них — в биткоинах. Волков отметил, что оценивать пожертвования в биткоинах в 300 тысяч долларов некорректно, так как большинство из них были сделаны, когда курс криптовалюты был гораздо ниже.

Самые крупные разовые пожертвования в биткоинах были сделаны на следующий день после возвращения Навального в Россию (один биткоин), а также накануне и сразу после протестов 23 января (0,86 биткоина и один биткоин). «У нас был очень большой приток пожертвований. Большая часть поступила от обычных людей», — отметил Волков.

С 2016 года, когда штабы Навального начали принимать пожертвования в криптовалюте, на их кошельки поступило больше 658 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет около 31 миллиона долларов. Волков уточнил, что общее число пожертвований в биткоинах составило примерно треть от указанного — остальное штабы сами перевели в криптовалюту.

На момент подготовки материала Reuters баланс биткоин-кошелька команды Навального составлял до 1,493 биткоина.

По данным криптобиржи Coindeck, на данный момент курс биткоина к доллару составляет 47 340 долларов. Курс значительно вырос 8 февраля — после того, как производитель электромобилей Tesla объявил, что вложил 1,5 миллиарда долларов в биткоин и в будущем будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за свою продукцию.

В конце 2020 года СК возбудил против Навального новое уголовное дело — о хищении 356 миллионов рублей, полученных в виде пожертвований. Прокремлевский блогер Илья Ремесло, обвинявший Навального и его соратников в хищении пожертвований (в том числе в биткоинах), заявил, что дело возбудили по его заявлению.

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым ядом «Новичок». Его сразу отправили под стражу, обвинив в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля ему заменили условный срок на реальный по этому делу, назначив 2 года и 8 месяцев колонии. 23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли акции в поддержку Навального.