Дмитрий Козак: боевые действия в Донбассе станут началом конца Украины

Развязывание боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Также он назвал планы Киева по вступлению в НАТО «началом развала Украины».

Я поддерживаю те оценки, которые есть и внутри Украины о том, что начало боевых действий — это начало конца Украины. Это выстрел себе в ногу.

При этом, по мнению Козака, реальных намерений начинать боевые действия у Киева нет, и все действия президента Украины Владимира Зеленского являются не более, чем пиар-акцией. Команда Зеленского «решила поставить спектакль под названием „Военная угроза“, но поскольку коллеги не имеют большого политического опыта — могут заиграться», считает представитель Кремля.

Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они — дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится, тоже предсказать трудно.

Козак также допустил, что Россию могут вынудить воевать на Донбассе для защиты своих граждан. «Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», — сказал он.

С конца марта в Украине обострился конфликт между официальным Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. После этого Россия начала наращивать войска у границ Украины. По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, концентрация российских войск у границ стала максимальной с 2015 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не представляют ни для кого угрозы и находятся на российской территории там, «где это признано необходимым и целесообразным».