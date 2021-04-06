Кремль не считает необходимым вмешиваться в деятельность российских общественных организаций, которые по различным поводам запрашивают проверки в правоохранительных органах. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что СК ведет проверку песни Манижи для конкурса «Евровидение».

Кто-то занимается более субстантивными делами, которые действительно актуальны для большинства граждан. Кто-то занимается менее субстантивными делами, такими как песня будущей участницы «Евровидения». Каждая общественная организация действует по своему усмотрению, и это их дело, мы не будем вмешиваться в это.

Он отметил, что общественные организации имеют безусловное «право на определенное мнение и обращение в соответствующие органы», но для Кремля эта тема не является первоочередной. «Мне кажется, вряд ли все-таки нужно концентрировать все свое внимание на подобном конкурсе, который явно не имеет отношения к нашей повседневной жизни и к первоочередным задачам», — добавил Песков.

Как сообщил 6 апреля ТАСС, Следственный комитет начал проверку песни Манижи «Russian Woman» по заявлению организации «Ветеранские вести». Ее представители посчитали будущий номер певицы для «Евровидения» оскорбляющим достоинство русских женщин. Также недовольство композицией высказывала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.