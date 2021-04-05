Французских министров заподозрили в посещении тайных вечеринок, где не носили маски и обменивались поцелуями при встрече

Прокурор Парижа вечером 4 апреля объявил о расследовании в связи с информацией о том, что в городе проходили тайные вечеринки с участием членов французского правительства, на которых не соблюдались антикоронавирусные ограничения. Об этом пишет Le Figaro.

2 апреля видео с одного из таких мероприятий показал французский телеканал M6. Утверждалось, что запись была сделана скрытой камерой в одном из парижских ресторанов. На ней видно, что гости не соблюдают дистанцию и не носят маски, некоторые из них целуются при встрече. Неназванный организатор тайных ужинов заявил M6, что на них побывало «определенное число министров».

Репортаж M6 вызвал возмущение у пользователей соцсетей, а также у некоторых членов французского правительства. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что «не существует такой вещи, как свободный вход для министров». Глава МВД Жеральд Дарманен потребовал расследовать сведения M6.

Как сообщает Le Parisien, неназванного организатора тайных вечеринок из репортажа телеканала быстро вычислили. Им оказался коллекционер и владелец дворца Palais Vivienne в Париже Пьер-Жан Шалансон. Адвокат Шалансона заявил, что его клиент шутил, говоря об участии министров в тайных ужинах.

Рестораны и кафе во Франции закрыты с октября 2020 года.

С 3 апреля во всей стране ввели очередной, третий с начала пандемии, карантин. Жители Франции обязаны соблюдать комендантский час, работают лишь магазины с товарами первой необходимости, школы и детские сады закрылись на три недели.

Франция занимает четвертое место в мире по числу пациентов с коронавирусом. В стране выявили 4,9 миллиона случаев заражения, 97 тысяч заразившихся умерли. За последние сутки во Франции зафиксировали более 66 тысяч случаев COVID-19.