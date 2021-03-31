ВОЗ опубликовала большой доклад о том, откуда взялся коронавирус. Китай так и не позволил экспертам это понять Версии о лабораторном происхождении вируса посвящены полторы страницы из 120

Рынок морепродуктов в Ухани. 24 ноября 2020 года Hector Retamal / AFP / Scanpix / LETA

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад о происхождении коронавируса. Самый вероятный вариант — заражение человека через цепочку животных-носителей вируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 30 марта опубликовала давно ожидаемый 120-страничный доклад об итогах расследования, в рамках которого ученые пытались установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в Китае. Расследование, которое с 14 января по 10 февраля 2021 года проводила международная группа из 17 экспертов — совместно с 17 специалистами из самого Китая, — ставило целью определить «источник вируса и путь его проникновения в человеческую популяцию, включая возможную роль промежуточных носителей».

Основные выводы доклада ВОЗ, выдержки из которого утекли в прессу еще до его официальной публикации, не стали неожиданностью. Эксперты оценили четыре версии происхождения коронавируса и ранжировали их по степени вероятности.

Наиболее вероятной версией осталась передача вируса человеку от животного-носителя через животное-посредника. «Хотя самые близкие родственные [SARS-CoV-2] вирусы были обнаружены у летучих мышей, эволюционное расстояние между этими вирусами и SARS-CoV-2 оцениваются в несколько десятилетий», — объясняют авторы доклада. Похожая ситуация и с панголинами, которых тоже подозревали в передаче вируса человеку. При этом SARS-CoV-2 хорошо адаптируется к межвидовой передаче у некоторых восприимчивых к нему животных, таких как норки или кошачьи, продолжают исследователи. Один из главных аргументов против этой версии — то, что ученые так и не нашли прямых доказательств циркуляции SARS-CoV-2 ни среди домашних, ни среди диких животных до начала пандемии, следует из доклада.

Как менее вероятную исследователи оценили версию о передаче вируса напрямую от исходного носителя человеку. Помимо уже упомянутого факта, что родственные SARS-CoV-2 вирусы летучих мышей или панголинов все же слишком эволюционно далеки от него, отслеживание источника вспышки в Ухани не обнаружило никаких доказательств присутствия самих этих животных (или продуктов из них) на местных рынках, отмечают в ВОЗ.

Передачу вируса человеку через замороженные или охлажденные продукты, которые могли продавать в том числе на месте первой вспышки вируса — рынке морепродуктов в Ухани — исследователи назвали «возможной». Прецеденты вспышек вирусных заболеваний такого рода уже были, однако, что касается SARS-CoV-2, то риск его передачи через контакт с продуктами — по сравнению с передачей через дыхательные пути — «очень низкий», подчеркивают исследователи.

Наконец, версию о том, что вспышка в Ухани могла быть вызвана утечкой вируса из лаборатории, группа экспертов оценила как «крайне маловероятную». Перечисляя аргументы, которые теоретически можно трактовать в пользу этой версии, ученые напомнили, что именно Уханьский институт вирусологии в свое время секвенировал вирус летучих мышей RaTG13 — он оказался ближайшим известным генетическим родственником SARS-CoV-2. Кроме того, 2 декабря 2019 года лаборатория китайского Центра по контролю за заболеваниями переехала на новое место — рядом с рынком в Ухани — а подобные переезды «могут нарушить работу любой лаборатории», констатировали авторы доклада. Тем не менее, «риск случайного культивирования SARS-CoV-2 в лаборатории крайне низок», утверждают исследователи. Все известные лаборатории в Ухани имеют необходимый уровень биологической защиты и никто из их сотрудников, насколько известно исследователям, не заболел во время начала эпидемии.

В общей сложности рассуждениям о достоверности этой версии исследователи посвятили полторы страницы доклада.

Какую роль сыграл в произошедшем уже упомянутый рынок морепродуктов Ухани, исследователи не установили. Здесь действительно случилась первая крупная вспышка заболевания, в очередной раз подтвердили они, но произошла ли передача коронавируса от животного человеку именно на этом рынке или он просто оказался людным местом, удобным для распространения вируса — неизвестно.

На Западе начали критиковать выводы доклада еще до его официальной публикации. Китай утаил слишком много важной информации

29 марта госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Пекин слишком сильно повлиял на расследование. «У нас есть серьезные опасения по поводу методологии и процесса создания этого отчета, включая тот факт, что правительство в Пекине явно помогло его написать», — сказал Блинкен в интервью CNN. Ряд китайских ученых из числа соавторов доклада занимают высокие должности или работают в государственных учреждениях КНР, напомнила The New York Times.

Кроме того, Китай не раз подвергался критике за то, что не предоставил исследователям ВОЗ исходные необработанные данные о первых заболевших, добавляет издание. Команда исследователей порой заходила в тупик из-за отсутствия подробных историй болезни первых пациентов в декабре 2019 года — а также тех пациентов, которые попали в больницы Ухани со схожими с коронавирусом симптомами раньше декабря. «Мы просили об этом [передаче данных] несколько раз, и они [власти Китая] давали нам часть из них, но этого не всегда было достаточно для проведения анализов, которые мы могли бы сделать», — говорил NYT Доминик Дуайер, австралийский микробиолог из экспертной группы ВОЗ.

Агентство The Associated Press, которое одним из первых ознакомилось с отчетом ВОЗ еще до его публикации, напомнило о своем вышедшем в декабре 2020 года расследовании, показавшем, как жестко китайское правительство контролирует все исследования, посвященные происхождению коронавируса. «А неоднократные задержки с выпуском отчета [ВОЗ] вызвали вопросы о том, пыталась ли китайская сторона исказить его выводы», — добавляет агенство.

После выхода доклада ВОЗ критика только усилилась. США и еще 13 стран, включая Великобританию, Австралию и Канаду, выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули необходимость «прозрачного и независимого анализа и оценки происхождения пандемии COVID-19 без вмешательства и ненадлежащего влияния».

«В этой связи мы присоединяемся к выражению общей озабоченности по поводу недавнего исследования, организованного ВОЗ в Китае, — сказано в заявлении — <…> Международное экспертное исследование источника вируса SARS-CoV-2 было значительно задержано и не имело доступа к полным исходным данным и образцам».

Более того, большая часть всех данных о происходившем в Ухани была собрана самими китайскими учеными перед визитом группы ВОЗ, а затем проанализирована совместной группой, отмечает The Washington Post. Сами эксперты в ходе расследования, к примеру, смогли лишь один раз ненадолго посетить институт вирусологии в Ухани и поговорить с его сотрудниками.

Качество проверки версии о лабораторной утечке вируса раскритиковал даже глава ВОЗ

После публикации доклада к критике того, как была организованна работа ученых в Китае, в неожиданно жестких выражениях присоединился сам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. До сих пор ВОЗ избегало конфронтации с китайскими властями, подчеркивает The Washington Post.

«Во время моих бесед с командой [экспертов] они рассказали о трудностях, с которыми столкнулись при получении доступа к необработанным данным, — заявил Тедрос. — Я ожидаю, что будущие совместные исследования будут включать более своевременный и полный обмен данными».

Исследуя версию о том, что пандемия началась в результате лабораторного инцидента, группа исследователей смогла посетить несколько лабораторий в Ухани, сказал глава ВОЗ, однако эта «проверка не была достаточно обширной» и для более достоверных выводов потребуются дополнительные данные и исследования, подчеркнул он.

«Хотя группа пришла к выводу о том, что утечка из лаборатории является наименее вероятной гипотезой, это требует дальнейшего расследования — потенциально, с дополнительными миссиями с участием экспертов-специалистов, которые я готов направить», — заключил Тедрос.

В самом Китае отреагировали на выводы экспертов ВОЗ обещанием, что страна продолжит «поддерживать глобальные научные исследования источника вируса и путей его передачи». Однако на критику Запада китайские власти ответили с традиционной агрессией. «Сколько слухов и лжи в отношении Китая было высказано некоторыми политиками, лидерами и законодателями в США и Европе с момента вспышки COVID-19, в том числе об утечке из лаборатории Китая и создании вируса?» — задал риторический вопрос 30 марта пресс-секретарь китайского МИДа Хуа Чунин.

Петр Лохов