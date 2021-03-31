Президент Франции объявил о новом общенациональном карантине. В стране на три недели закроются школы и детские сады

С 3 апреля во всей Франции введут очередной, третий с начала пандемии общенациональный карантин. Он будет действовать на протяжении четырех недель. Об этом в телеобращении заявил президент страны Эмманюэль Макрон, передает Le Monde.

В рамках карантина вводятся следующие ограничительные меры:

Сотрудники должны будут вернуться на удаленную работу;

Закроются все магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости;

На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать занятия один день в неделю;

Будет запрещено уезжать от дома дальше чем на 10 километров без уважительной причины. Поездки между регионами будут разрешены только во время пасхальных праздников.

Необходимость нового карантина Макрон объяснил распространением во Франции британского штамма коронавируса. «Я обращаюсь к вам сегодня вечером, чтобы призвать всех к мобилизации на апрель», — заявил французский президент. Он добавил, что власти планируют начинать отмену ограничений из-за коронавируса к середине мая.

Ранее карантин был введен в 19 департаментах Франции (всего в континентальной части страны 96 департаментов). Кроме того, по всей территории страны действовал комендантский час с семи часов вечера до шести часов утра, а также были закрыты бары, рестораны, музеи кинотеатры и другие общественные пространства.

Франция на данный момент занимает четвертое место в мире по числу пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 4,6 миллиона случаев заражения; 95,5 тысячи заразившихся умерли. За последние сутки во Франции было зафиксировано более 59 тысяч новых случаев COVID-19.

Неделю назад канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от плана ввести жесткий карантин в Германии на период пасхальных праздников в апреле. Меркель заявила, что «идею закрытия на Пасху разработали с самыми лучшими намерениями», но быстро реализовать эти меры оказалось невозможно.