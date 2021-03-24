«Это только моя ошибка». Ангела Меркель после критики отказалась от локдауна на Пасху

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась вводить жесткий локдаун в Германии на период пасхальных праздников в апреле, сообщает Reuters.

«Идею закрытия на Пасху разработали с самыми лучшими намерениями. Мы должны срочно остановить и обратить вспять третью волну пандемии», — заявила Меркель. Но выполнить эти меры в быстрые сроки, по ее словам, невозможно. Меркель извинилась перед жителями Германии за дополнительную неуверенность. «Это только моя ошибка», — добавила она.

По плану, ранее согласованному Меркель и лидерами 16 федеральных земель Германии, власти собирались ввести дополнительные ограничительные меры на период с 1 по 5 апреля. Так, 1 и 3 апреля планировали сделать нерабочими днями в дополнение к праздничным дням, объявленным в связи с Пасхой. Эти меры предусматривали закрытие магазинов, в том числе тех, что торгуют товарами первой необходимости. Открытыми планировали оставить лишь центры вакцинации, а также места для тестирования на коронавирус.

Решение о локдауне на Пасху раскритиковали представители бизнеса, рассчитывавшие на послабления антикоронавирусных мер. Медицинские эксперты, как пишет Reuters, наоборот, считают, что предложенных мер недостаточно, чтобы остановить распространение более заразных вариантов коронавируса.

Германия занимает десятое место в мире по числу людей, заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране вирус обнаружили у почти 2,7 миллиона человек, из них 75 тысяч умерли, еще около 2,5 миллиона человек выздоровели. Число активных случаев превышает 175 тысяч.

С 16 декабря 2020 года в Германии действует жесткий локдаун. В частности, местные жители должны носить только медицинские маски или респираторы FFP2 во всех работающих магазинах и общественном транспорте. Весной 2021 года ограничительные меры начали ослаблять, но 23 марта действие локдауна продлили до 18 апреля.

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