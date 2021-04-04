На одном из хакерских форумов опубликовали личные данные более 533 миллионов пользователей фейсбука. Об этом изданию Business Insider рассказал технический директор компании по кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл, который обратил внимание на утечку.

На форум выложили полные имена пользователей, номера телефонов, даты рождения, биографические данные, а также в некоторых случаях адреса электронной почты.

По сведениям Гэла, утечка затронула пользователей из 106 стран. Среди них Египет (44 миллиона пользователей), Италия (35 миллионов), США (32 миллиона), Россия (10 миллионов).

«База данных такого размера, содержащая личную информацию… стольких пользователей фейсбука, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются ею для осуществления хакерских атак или взломов с использованием социальной инженерии», — заявил Гэл.

Представители компании Facebook заявили ТАСС, что речь идет о старой утечке данных, о которой сообщалось в 2019 году. По их словам, утечка была связана с уязвимостью, которую уже устранили.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о масштабных утечках данных из фейсбука. В апреле 2019 года специалисты компании по кибербезопасности UpGuard нашли на сервере без пароля базу данных с 540 миллионами записей о пользователях соцсети.