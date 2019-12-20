В открытом доступе нашли данные 267 миллионов пользователей фейсбука

Данные более чем 267 миллионов пользователей фейсбука оказались в открытом доступе. Это обнаружило издание о технологиях Сomparitech вместе с экспертом по кибербезопасности Бобом Дьяченко.

Утечка затронула в основном пользователей фейсбука из США. Среди информации, которая оказалась в свободном доступе, были имена, Facebook ID и телефонные номера. Эти данные могли использоваться для рассылки спама и фишинговых атак. Предполагается, что их украли хакеры из Вьетнама.

База данных впервые появилась в интернете 4 декабря. Доступ к ней был закрыт не позднее чем через 15 дней, после обращения Дьяченко. Но, как отмечает Сomparitech, база была выложена на хакерском форуме, и ее могли успеть скопировать.

Как хакеры похитили данные пользователей фейсбука, точно неизвестно. Соцсеть заявила, что изучает обстоятельства происшествия. «Мы считаем, что информация была украдена еще до изменений в сфере политики безопасности, которые Facebook ввел в последние несколько лет», — сказал представитель соцсети изданию Business Insider.

В сентябре 2019 года в интернете, на сервере без пароля нашли базу данных с номерами телефонов 419 миллионов пользователей фейсбука.