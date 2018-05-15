В Facebook обнаружили новую масштабную утечку данных пользователей

Личные данные трех миллионов пользователей Facebook в течение четырех лет находились в открытом доступе, выяснило New Scientist в ходе собственного расследования.

По данным издания, речь идет о данных, собранных приложением myPersonality, созданном в Кембриджском университете. Над приложением, в частности, работал Михаил Косински — заместитель директора Центра психометрии Кембриджского университета.

Над этим проектом, пишет New Scientist, на одном из начальных этапов работал Александр Коган, известный по истории с утечкой данных пользователей Facebook в компанию Cambridge Analytica.

myPersonality предлагало пользователям пройти психологическое тестирование и поделиться своими личными данными из профилей Facebook.

Приложением воспользовались около 6 миллионов человек, примерно половина из них согласилась поделиться личными данными. Собранная таким образом база данных была выложена на сайте фактически в открытом доступе. Чтобы получить доступ к этой базе было достаточно лишь зарегистрироваться в качестве соавтора проекта. Также, отмечает New Scientist, пароли для доступа к этой базе можно было найти в интернете и без регистрации.

Информация в собранной через myPersonality базе данных была анонимной, однако, как пишет New Scientist, пользователей, чьи данные попали в нее, достаточно легко было идентифицировать, сопоставив несколько параметров.

Доступ к базе был, в числе прочих, у коммерческих компаний, при условии, что они брали на себя обязательства не использовать информацию для собственной выгоды.

7 апреля Facebook запретил использование myPersonality на основании того, что приложение может нарушать правила соцсети.