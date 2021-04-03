«Скопинского маньяка» Виктора Мохова оштрафовали за нарушение административного надзора после освобождения из колонии

Суд в Рязанской области признал «скопинского маньяка» виновным по КоАП о нарушении административного надзора, сообщается в карточке дела на сайте суда. Мохова оштрафовали на одну тысячу рублей, сообщает Mash.

После освобождения из колонии в марте Мохову запретили в течение шести лет посещать массовые мероприятия и выходить из дома по ночам, а также без разрешения покидать место жительства.

Отдел полиции «Скопинский» также подал в суд иск к Мохову, связанный с его административным надзором. Рассмотрение иска, сообщается на сайте суда, намечено на 6 апреля.

После освобождения из колонии в марте Виктор Мохов дал Ксении Собчак, после чего глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за сообщений, что Мохов, возможно, готовит новые преступления.

Одна из его бывших узниц «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова попросила возбудить в отношении Мохова уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за того, что на интервью он раскрыл подробности преступлений, совершенных в отношении нее. Также Мартынова попросила предоставить ей государственную защиту.