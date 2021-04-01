Прокуратура Москвы начала проверку ФБК на экстремизм

Прокуратура Москвы начала проверку Фонда борьбы с коррупцией ( ) на экстремизм. Об этом в эфире ютьюб-канала «Навальный Live» сообщил директор фонда Иван Жданов.

Понятная история, что что-то готовят. Очередную какую-то такую подлость. Обвинить нас в экстремистской деятельности, что ли [хотят].

В эфире показали копию решения о проведении проверки. Оно датировано 26 марта и подписано первым заместителем прокурора Москвы. В нем сказано, что основанием для проверки стала «информация о нарушениях». «Предмет проверки: исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействие экстремистской деятельности», — говорится в документе.

В рамках проверки прокуратура потребовала от ФБК предоставить сведения о структуре и членах организации, информацию о доходах и расходах, отчеты о движении средств и «список полученного целевого финансирования с разбивкой по годам».

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