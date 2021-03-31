Совет Федерации одобрил закон об обнулении президентских сроков Путина и Медведева

Верхняя палата российского парламента одобрила закон, позволяющий Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву баллотироваться еще на два срока.

Закон, ранее принятый Госдумой, был разработан в поддержку поправок к Конституции, одобренных на всероссийском голосовании в конце июня.

Закон предусматривает, что сроки, которые президент занимал на момент вступления в силу соответствующей поправки к Конституции России, не учитываются.

Закон еще предстоит подписать президенту.