Samsung начал устанавливать на смартфоны российских пользователей приложения «Яндекса», которые нельзя удалить

Пользователи смартфонов Samsung стали жаловаться в соцсетях, что после обновления операционной системы у них появились приложения «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Об этом пишет «Коммерсант».

Samsung объяснил это требованием об обязательной предустановке российских приложений на телефоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры. Оно вступит в силу с 1 апреля.

В Минцифры уточнили, что требование о предустановке распространяется на устройства, выпущенные после 1 апреля, но производители могли начать исполнять закон и раньше.

В Samsung признали, что на устройства, которые уже находятся в использовании, необязательно предустанавливать российские приложения, но пояснили, что по техническим причинам программное обеспечение «обновляется для всего модельного ряда». Большинство предустановленных приложений можно удалить; иконки остальных можно убрать с экрана устройства, добавили в компании.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что закон о защите прав потребителей не обязывает производителей устройств обеспечить возможность удаления предустановленных приложений. Однако, сказали в ведомстве, «дорожная карта» по развитию конкуренции в РФ предусматривает «удаляемость приложений по желанию пользователя».

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но этот срок дважды переносили. В декабре 2020-го правительство России утвердило список отечественных приложений для обязательной предустановки. В него вошли в том числе «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты».

Закон о предустановке российских приложений называли «законом против Apple». СМИ сообщали, что на совещаниях с российскими чиновниками представители корпорации выступали против закона и обещали в случае его принятия «пересмотреть свою бизнес-модель в России». Но в середине марта стало известно, что Apple согласилась исполнять закон.

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