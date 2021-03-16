Apple согласилась исполнять «закон против Apple» о предустановке российских приложений

Компания Apple согласилась исполнять , обязывающий производителей телефонов и планшетов, продаваемых в России, предустанавливать на новые устройства российские приложения. Об этом сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источник в министерстве цифрового развития и на представителя компании.

С 1 апреля, когда закон вступит в силу, при активации новых устройств Apple пользователи увидят диалоговое окно со списком российских приложений, которые можно установить на айфон или айпад. Пользователи смогут отказаться от установки, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

Министерство цифрового развития также обсуждает с Apple создание в магазине приложений App Store подборки перспективных российских приложений.

«Ведомости» отметили, что ранее аналитики допускали, что Apple может уйти с российского рынка из-за принятия закона о предустановке приложений. Представитель компании на одной из встреч с российскими чиновниками говорил, что принятие закона может привести к пересмотру бизнес-модели Apple в России.

Ранее в марте Госдума приняла закон, вводящий с 1 июля штрафы до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки российского программного обеспечения.