В России опять перенесли обязательную предустановку российских приложений на телефоны

Депутаты Госдумы сдвинули до 1 апреля 2021 года срок вступления в силу , обязывающего производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на свои новые телефоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры.

Первоначально планировалось, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, затем Госдума сдвинула этот срок на 1 января 2021 года.

Правительство России потребовало до 15 декабря 2020 года сформировать список программ для обязательной предустановки. Свои предложения уже представили в Роскомнадзоре — в списке ведомства 21 приложение, в том числе «Амедиатека», Okko, ivi и Первый канал. В министерстве цифрового развития определили около 100 приложений для обязательной предустановки, среди них — сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group.