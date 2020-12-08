Министерство цифрового развития выбрало 100 приложений для обязательной предустановки на устройства в России

Министерство цифрового развития сформировало перечень российских приложений, рекомендованных для обязательной предустановки на новые смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры. Всего производители программного обеспечения подали около 100 заявлений, сообщили в пресс-службе ведомства.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекс», в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», — Mail.ru, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис». Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис «Госуслуги» и платежная система «Мир».

На телефоны и умные телевизоры станут устанавливать программы с наибольшим количеством уникальных пользователей. Перечень программ должно утвердить правительство России.

В начале декабря Роскомнадзор создал реестр российских аудиовизуальных сервисов с аудиторией более 100 тысяч посетителей в сутки. В списке представлено более 20 приложений, которые претендуют на обязательную предустановку на новую электронику, ввозимую в Россию.

В ноябре правительство РФ поручило сформировать список программ для обязательной предустановки до 15 декабря.

Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но этот срок сдвинули на 1 января 2021 года. В министерстве цифрового развития ранее допускали, что обязательную предустановку отложат до апреля 2021 года.