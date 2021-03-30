В Ярославле облили зеленкой ведущего ютьюб-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева и оператора Антона Лебединского

В Ярославле неизвестный облил зеленкой журналиста и ведущего ютьюб-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева и его оператора Антона Лебединского. Об этом Низовцев рассказал «МБХ медиа».
По словам Низовцева, они с Лебединским приехали в Ярославль на съемки.
Мы были в кафе недалеко от вокзала, пробыли какое-то время, зашел неизвестный человек. Как говорят сотрудники заведения, он успел заказать себе какой-то кофе, переглянуться, посмотреть туда-сюда, а потом подбежал, плеснул и убежал. Здесь большая площадь залита: пол, стол, диванчик, меню, но вот конкретно на наши руки, лица и одежду попало немного.
На место происшествия прибыла полиция, рассказал Низовцев «Дождю».
Журналист также выложил в своем телеграм-канале видео с камер наблюдения в кафе, на которое попал предполагаемый нападавший. По словам Низовцева, видео он получил от владельца заведения.
В июле 2020 года Дмитрия Низовцева избили в Хабаровске, где он вел прямые трансляции с митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По факту нападения было возбуждено уголовное дело, но нападавшие до сих пор не найдены.