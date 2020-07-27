В Хабаровске возбудили дело об избиении ведущего ютьюб-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева

Полиция Хабаровска возбудила уголовное дело по статье о нанесении побоев ведущему ютьюб-канала «Штаб Навального» Дмитрию Низовцеву. Об этом он сам сообщил в твиттере.

«Прошло все вежливо. Сами все взяли в свои руки, сегодня я еще раз дал показания. Сказали, что пока статья 116, после экспертизы возможно переквалифицируют на более легкую. Но не исключено, что возбудят дело о вопрепятствовании законной деятельности журналиста», — рассказал Низовцев в комментарии «МБХ медиа».

На журналиста, который освещает протестные акции в Хабаровске, напали вечером 23 июля после очередного шествия в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. В штабе Навального считают, что так Низовцеву пытались мстить за его репортажи с митингов.