«Российская ЛГБТ-сеть»: в Чечне полиция призвала родственников модераторов оппозиционного телеграм-канала убить их

Чеченские полицейские предлагали родственникам 18-летнего Исмаила Исаева и 20-летнего Салеха Магамадова — двух арестованных братьев, модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95, — совершить их убийство. Об этом «Медузе» сообщила правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть».

По словам друзей Исаева и Магамадова, родственников братьев почти каждый день вызывают в полицию, где с ними «проводят беседы», в ходе которых призывают совершить «убийство чести» молодых людей.

Адвокаты Магамадова и Исаева из-за угроз собираются попросить главу Следственного комитета Александра Бастрыкина передать в другой регион России дело, возбужденное против братьев. Также они хотят потребовать от чеченских следователей обеспечить безопасность братьев, которые находятся в СИЗО в Грозном.

Магамадов и Исаев ранее модерировали оппозиционный телеграм-канала Osal Nakh 95. В апреле 2020 года их задержали, после чего один из них публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород. 4 февраля 2021 года братьев вновь задержали, вывезли в Чечню, где арестовали по подозрению в пособничестве терроризму. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

24 марта «Российская ЛГБТ-сеть» сообщила, что чеченские полицейские задержали около 20 родственников Исаева и Магамадова, несколько часов их допрашивали, требуя сообщить, где находятся родители братьев. После этого ЧГТРК «Грозный» распространил видео с родственниками братьев, которые проклинали правозащитников. Мать братьев Зара Магамадова считает, что родственников угрозами заставили записать видео. Из-за случившегося «Российская ЛГБТ-сеть» решила пожаловаться в Следственный комитет.

В середине марта мать Исаева и Магамадова Зара Магамадова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о помощи сыновьям. Москалькова заявила, что взяла их дело под личный контроль.

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