Производитель спортивных товаров Nike обратился в суд с иском к компании MSCHF из Нью-Йорка, которая 29 марта в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X выпустила в продажу кроссовки Satan Shoes («Сатанинская обувь») — модифицированную черно-красную версию кроссовок Nike Air Max 97, при производстве которых использовали человеческую кровь.

Nike обвинила MSCHF в нарушении прав на товарный знак из-за того, что при создании Satan Shoes производитель вдохновлялся кроссовками Air Max 97, а также использовал фирменный логотип бренда Swoosh, пишет Business Insider.

В Nike заявили, что «неавторизованная» обувь в стиле Nike ввела потребителей в заблуждение, заставив их думать, что кроссовки выпустил сам производитель. Из-за этого некоторые клиенты призвали к бойкоту спортивного бренда. В Nike заявили, что деловой репутации компании нанесли значительный ущерб, в том числе среди клиентов, «поверивших, что Nike поддерживает сатанизм».

В Nike подчеркнули, что подали иск, чтобы сохранить контроль над своим брендом, защитить свою интеллектуальную собственность и прояснить неразбериху на рынке. В компании подчеркнули, что не одобряли и не санкционировали выпуск Satan Shoes. В своем иске представители Nike потребовали уничтожить все продукты MSCHF, имеющие сходство с товарами компании.

В MSCHF пока не комментировали иск Nike. Рэпер Lil Nas X, к которому производитель не подавал иск, ответил на заявление компании, опубликовав в твиттере мем со Сквидвардом, персонажем мультсериала «Губка Боб квадратные штаны» («SpongeBob SquarePants»).

Я после иска Nike (на записи Сквидвард говорит «Мелочь? Мелочь, мэм?»)

Кроссовки Satan Shoes вышли 29 марта. В каждой паре обуви пузырек воздуха в подошве заполнили каплей крови, смешанной с красными чернилами, к шнуркам прикрепили бронзовую подвеску в виде пентаграммы, а сбоку написали «LUKE 10:18» (отсылка к отрывку Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию»). Компания MSCHF заявила, что продала все 666 пар обуви по 1018 долларов каждая меньше, чем за одну минуту.

О Satan Shoes

Рэпер Lil Nas X выпустил «сатанинские» кроссовки Nike с каплями человеческой крови. В компании ответили, что не разрабатывали эту обувь

О Satan Shoes

Рэпер Lil Nas X выпустил «сатанинские» кроссовки Nike с каплями человеческой крови. В компании ответили, что не разрабатывали эту обувь