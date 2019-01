игры

Reebok или Asics? Boost или React? Тест «Медузы» по истории кроссовочных инноваций

В начале прошлого века из обычной повседневной обуви отпочковалась категория спортивной (тогда еще беговой). Чуть позже эту обувь стали называть кроссовками. Когда в спорт пришли большие деньги (Олимпиады и чемпионаты), производство кроссовок стало делом модным и технологичным. Дошло до того, что 16 января 2019 года компания Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой. А какие новшества внедрялись раньше? Попробуйте угадать, кто какие технологии ввел первым.

Редакция благодарит за подготовку материала Сероба Хачатряна — коллекционера кроссовок и автора телеграм-канала «Who the fuck you think you fucking with? Iʼm the fucking boss».

