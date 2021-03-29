Рэпер Lil Nas X выпустил «сатанинские» кроссовки Nike с каплями человеческой крови. В компании ответили, что не разрабатывали эту обувь

Lil Nas X / YouTube

Креативная компания из Бруклина и американский рэпер Lil Nas X разработали кроссовки Satan Shoes («Сатанинская обувь»), в которых, как утверждают создатели, использовали человеческую кровь.

Кровь сдали шестеро сотрудников компании, рассказал The New York Times один из основателей MSCHF Дэниел Гринберг, отвечая на вопросы по электронной почте. Говоря о том, кто собирал кровь, Гринберг написал: «Ухххххх. Да, хахах. Не медики-профессионалы, мы сделали это сами, лол». Гринберг подчеркнул, что при производстве использовали «немного крови».

MSCHF

Создатели Satan Shoes взяли за основу кроссовки Nike Air Max 97. В каждой паре пузырек воздуха в подошве заполнили каплей крови, смешанной с чернилами, а к шнуркам прикрепили бронзовую подвеску в виде пентаграммы. Кроме того, на кроссовках написали «LUKE 10:18», что отсылает к отрывку из Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Всего MSCHF объявила о выпуске 666 пар обуви по 1018 долларов каждая. Начало продаж намечено на 29 марта.

28 марта компания Nike объявила, что никак не связана с рэпером Lil Nas X или MSCHF. «Nike не разрабатывала и не выпускала эту обувь, и мы не одобряем эти кроссовки», — заявил представитель компании в беседе с NYT.

В тот же день Lil Nas X выпустил видео, озаглавленное как «Lil Nas X извиняется за Satan Shoes». Ролик начинается с монолога рэпера, который резко обрывается кадрами из его нового клипа «Montero», где исполнитель танцует на коленях у сатаны.

MSCHF выпустила Satan Shoes как продолжение линии «Jesus Shoes», в которой использовали святую воду.

Рэпер Lil Nas X, он же Монтеро Ламар Хилл, получил широкую известность в 2019 году после выхода своей кантри-рэп песни «Old Town Road». Трек получил вирусную популярность благодаря тиктоку, в результате чего установил рекорд в американском хит-параде Billboard Hot 100, продержавшись на первом месте чарта дольше, чем любая другая песня в истории. За эту композицию Lil Nas X получил две премии «Грэмми» — «Лучшее поп-исполнение в дуэте» и «Лучшее музыкальное видео».

В 2019 году Lil Nas X совершил каминг-аут, открыто назвав себя геем. В марте 2021 года рэпер опубликовал письмо 14-летнему себе, в котором рассказал, что обещал себе не раскрывать публично свою ориентацию, но сделал это, поскольку «это откроет двери для многих других квир-людей, чтобы просто существовать».

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