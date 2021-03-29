Против Светланы Тихановской возбудили уголовное дело о подготовке терактов в Беларуси

Генпрокуратура Беларуси возбудила против лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и участников проекта бывших белорусских силовиков BYPOL уголовное дело о подготовке терактов (статья 289 УК РБ).

«Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов. <…> Как следует из материалов, в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей», — заявило ведомство.

Генпрокуратура добавила, что показания против организаторов теракта дал «задержанный с поличным гражданин Малейчук». Мужчину с такой фамилией 26 марта показал в эфире государственный телеканал «Беларусь-1». Сообщалось, что он планировал взорвать самодельные бомбы и Минске и в Печах — военном городке в Минской области.

Пресс-служба Тихановской прокомментировала новость о возбуждении уголовного дела так: «Просто над шутками про больше никто не смеется, так Генпрокуратура предлагает новый мем». Представители проекта BYPOL пока дело не комментировали.

25 марта белорусская оппозиция отмечала День воли — годовщину провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году. Масштабных уличных акций не было, но по стране задержали более 200 человек. Еще несколько сотен человек были задержаны 27 марта — в этот день в оппозиции призывали белорусов выходить на улицы.

24 марта BYPOL заявил, что в День воли белорусские силовики якобы готовят теракт в одном из зданий органов внутренних дел «в рамках дискредитации протестного движения». 26 марта МВД Беларуси отчиталось о предотвращении терактов в Минске и Печах, заявив, что их планировал BYPOL. Александр Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые якобы предотвратили теракты.

Проект BYPOL работает из Польши, Светлана Тихановская находится в Литве. В Беларуси против нее возбуждено несколько уголовных дел. Белорусские власти требовали ее выдачи у властей Литвы. Вильнюс отвечал, что «скорее ад замерзнет», чем это произойдет.

Читайте также

В Беларуси попытались провести первую в 2021 году массовую акцию протеста. Милиция задержала больше 200 человек — и заявила, что никаких митингов нет

Читайте также

В Беларуси попытались провести первую в 2021 году массовую акцию протеста. Милиция задержала больше 200 человек — и заявила, что никаких митингов нет