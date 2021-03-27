Задержания в Минске 27 марта 2021 года BelaPan / AP / Scanpix / LETA

На неделе в Беларуси отмечали День воли, больше 200 человек задержали. отмечали по всей стране 25 марта. Во время празднования силовики задержали почти 250 человек, многих арестовали. Нескольких водителей, сигналивших в клаксоны на улицах в тот день, лишили прав. Оппозиция назвала празднование Дня воли подготовкой к возвращению массовых уличных протестов. Их начало назначили на 27 марта.

Утром 27 марта в Минске появилась спецтехника, автозаки и водометы. Также минчане сообщали о машинах милиции с колючей проволокой, направляющихся в центр города. Улицы патрулировали представители силовых структур.

Днем силовики начали задерживать протестующих, журналистов и случайных людей. К моменту публикации известно о задержаниях в Минске в районе станции метро «Пушкинская», Академии наук и площади Бангалор (ее оппозиция выбрала как точку сбора протестующих). Общее число задержанных в городах Беларуси неизвестно, на момент публикации в МВД сообщали, что задержаны больше 100 человек.

По свидетельствам очевидцев, минские силовики задерживали не только протестующих, но и людей, просто стоявших на остановках. В частности, задержаны редакторы издания Tut.by Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович и фотограф издания Надежда Бужан. Как уточняет само издание, машину журналистов остановили автоинспекторы. После этого Мартиновича отвели в автозак, а Бужан написала: «Приняли».

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Белорусский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Его расследуют по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК Беларуси) за призывы в телеграм-каналах «к участию в несанкционированных мероприятиях» 27 марта. Отдельно СК предупредил, что «лица, которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности».

МВД отчиталось, что ни одной массовой акции протеста 27 марта не было. В пресс-службе МВД Беларуси заявили, что «протестная активность приближена к нулю» — и «во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия». При этом милиция признала, что в Минске «замечены малочисленные группы с незарегистрированной символикой». Кроме того, в МВД заявили, что в некоторых районах города задержали людей с «колюще-режущими предметами и пистолетами», пообещав рассказать подробности об этом позже.

В оппозиционных телеграм-каналах признали, что «собраться не получилось». Днем 27 марта в популярных в Беларуси оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения «Собраться не получилось. Что дальше?». В них протестующих призвали к «децентрализованным акциям» и «локальным маршам» в районах Минска в условиях небольшого количества демонстрантов. Около 17 часов силовики начали возвращаться в военные городки.

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