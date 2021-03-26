В Минске водителей, сигналивших в клаксоны на День воли, лишили прав

Управление ГАИ Минска возбудило несколько административных дел в отношении водителей, которые, по версии автоинспекции, «необоснованно подавали звуковые сигналы» 25 марта, когда в Беларуси неофициально отмечали . Об этом сообщается в телеграм-канале управления.

В ГАИ заявили, что в отношении водителей, сигналивших в клаксоны, вынесли решения, «связанные с лишением права… управления транспортными средствами». В отношении еще ряда водителей продолжают рассматривать дела.

В ГАИ напомнили, что с 1 марта 2021 года водителям за нарушение правил использования звуковых сигналов грозит штраф до с лишением водительских прав сроком до одного года или без лишения.

25 марта в Беларуси во время празднования Дня воли, по данным правозащитников, задержали 245 человек, в том числе 176 человек в Минске. Многих из задержанных отправили под административный арест.

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