В Минске водителей, сигналивших в клаксоны на День воли, лишили прав

Управление ГАИ Минска возбудило несколько административных дел в отношении водителей, которые, по версии автоинспекции, «необоснованно подавали звуковые сигналы» 25 марта, когда в Беларуси неофициально отмечали День воли. Об этом сообщается в телеграм-канале управления.
В ГАИ заявили, что в отношении водителей, сигналивших в клаксоны, вынесли решения, «связанные с лишением права… управления транспортными средствами». В отношении еще ряда водителей продолжают рассматривать дела.
В ГАИ напомнили, что с 1 марта 2021 года водителям за нарушение правил использования звуковых сигналов грозит штраф до 10 базовых величин с лишением водительских прав сроком до одного года или без лишения.
Согласно ПДД, звуковой сигнал в населенном пункте может применяться только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
25 марта в Беларуси во время празднования Дня воли, по данным правозащитников, задержали 245 человек, в том числе 176 человек в Минске. Многих из задержанных отправили под административный арест.