В Беларуси во время празднования Дня Воли задержали более 200 человек

Обновление. В МВД Беларуси официально сообщили, что по всей стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержали более 200 человек.

По всей Беларуси милиция провела задержания активистов в связи с неофициальным празднованием Дня Воли — очередной годовщины провозглашения Белорусской народной республики 25 марта 1918 года.

По данным правозащитного проекта «Весна», в Минске к 21:30 по местному времени (совпадает с московским) задержали 68 человек. Кроме того, 50 человек задержали в еще 18 городах страны. Некоторых людей задержали после обысков, проведенных у них дома, других — на улицах городов.

В Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что в Минске задержали журналиста российского «Коммерсанта» Кирилла Кривошеева и фотографа «Известий» Павла Волкова. По данным РИА Новости, их задержали из-за отсутствия аккредитации, а затем отпустили.

Как сообщает Tut.by, ко Дню Воли в Минск стянули военную технику, на улицах появились автозаки и многочисленные автомобили правоохранительных органов, а также водометы (об их применении не сообщалось). Вечером жители Минска гуляли по улицам города небольшими группами, а автомобилисты «достаточно активно сигналили». Основные задержания проходят в Минске, отметило издание.

Глава белорусского КГБ Иван Тертель ранее заявил, что 25-27 марта в Беларуси «будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране». О провокаторах, готовящих столкновения с милицией 25 марта, также сообщали в ГУВД Мингорисполкома. Власти Минска запретили проводить шествие и митинг на День Воли.

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