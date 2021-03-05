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«Скорее ад замерзнет». Литва отказалась выдать Беларуси Светлану Тихановскую
Источник: Министерство иностранных дел Литвы

Литва не удовлетворит запрос Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Об этом заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис. Его комментарий опубликован на сайте ведомства.

Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования.

5 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

За несколько дней до этого СК Беларуси выложил видео, на котором Тихановская и ее соратники обсуждают планы захвата административных зданий в Гомеле. Тихановская заявила, что из видео вырезали момент, когда она сказала, что поддерживает только мирные протесты, и вышла из кабинета.

Тихановская участвовала в выборах президента Беларуси в августе 2020 года и уехала в Литву сразу после них. Она говорила, что Беларусь ее вынудили покинуть силовики, угрожая тюрьмой. В Беларуси против Тихановской возбудили несколько уголовных дел, также в СИЗО находится ее муж Сергей.

Как Тихановская уехала из Беларуси

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