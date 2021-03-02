Белорусский СК показал видео с обсуждением планов захвата зданий в Гомеле. В нем участвует Тихановская

СК Белоруссии опубликовал видео, на котором лидер оппозиции Светлана Тихановская и ее соратники обсуждают планы захвата административных зданий в Гомеле.

Как заявило ведомство, запись была сделана 5 августа 2020 года — за несколько дней до выборов президента Белоруссии. Люди на записи обсуждают захват административных зданий в Гомеле и создание «силового блока» для борьбы с ОМОНом.

Встреча Светланы Тихановской с доверенными лицами Следственный комитет Республики Беларусь

Женщина, которую СК представляет как Тихановскую, в ходе разговора выражает неуверенность в том, что кто-то «пойдет за Тихановскую» и показывает свою несамостоятельность: «Я человек, который не умеет отбиваться. Мне говорят, я кивну, да, наверное, так правильно. Вы понимаете, что я одна вообще ни с кем не справлюсь». Она выходит из комнаты после того, как один из участников обсуждения начинает говорить о необходимости «силового блока».

Все соратники Тихановской, которые, как утверждает СК, присутствуют на записи, задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям о приготовлении к массовым беспорядкам и приготовлении к захвату зданий.

Обновлено. Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина признала, что на видео действительно была лидер оппозиции Белоруссии, отметив при этом, что хотя часть белорусов поддерживает «радикальные меры» борьбы с властью, сама Тихановская «никогда не участвовала в разработке таких планов». «На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы», — подчеркнула Красулина.

Светлана Тихановская сразу после выборов уехала в Литву — как объясняли ее соратники, это было сделано под давлением белорусских силовых структур. В октябре ее объявили в межгосударственный розыск. Все ключевые сторонники Тихановской, оставшиеся в Белоруссии, были задержаны.

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