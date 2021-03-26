Марк Цукерберг заявил, что Дональд Трамп должен нести ответственность за штурм Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп должен нести ответственность за 6 января 2021 года. Об этом заявил глава Facebook Марк Цукерберг во время слушаний в нижней палате Конгресса, передает американское издание Business Insider.

Мы сделали все, что в наших силах, чтобы обеспечить честность выборов, а затем 6 января президент Трамп выступил с речью, отвергнув результаты и призвав людей к борьбе. <…> Я считаю, что бывший президент должен нести ответственность за свои слова, а люди, нарушившие закон, должны нести ответственность за свои действия.

Цукерберг не уточнил, какого рода ответственность, по его мнению, должен нести Трамп.

Глава Facebook назвал нападение на Капитолий «позорным моментом» американской истории.

25 марта в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США прошли слушания, посвященные дезинформации в соцсетях. Речь шла, в частности, о дезинформации про коронавирус и про выборы президента США в ноябре 2020 года. Слушания длились пять часов. Кроме Марка Цукерберга, в них приняли участие глава Twitter Джек Дорси и глава Google Сундар Пичаи.

После штурма Капитолия Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Трампа до истечения его полномочий. Twitter — соцсеть, которой Трамп пользовался наиболее активно, — закрыла его личный аккаунт навсегда.

Нижняя палата Конгресса США инициировала процесс импичмента Трампа — второй за его президентский срок. Однако верхняя палата Трампа оправдала. За его импичмент высказались 57 членов Сената при необходимых 67 голосах.