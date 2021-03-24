YouTube ввел возрастное ограничение для доступа к интервью «скопинского маньяка», которое взяла Ксения Собчак
Источник: Meduza
Администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к интервью Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», которое у него взяла Ксения Собчак.
Теперь посмотреть интервью может только зарегистрированный пользователь, подтвердивший, что ему больше 18 лет.
После выхода интервью депутат Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить высказывания Мохова о том, что он готов «опять заняться» одной из своих жертв. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку слов Мохова на предмет приготовления к преступлению.
Одна из жертв преступника, Екатерина Мартынова, заявила, что намерена обратиться в прокуратуру из-за высказываний Мохова. Она выразила уверенность, что он должен оставаться за решеткой.