YouTube ввел возрастное ограничение для доступа к интервью «скопинского маньяка», которое взяла Ксения Собчак

Администрация видеохостинга YouTube ограничила доступ к интервью , известного как «скопинский маньяк», которое у него взяла Ксения Собчак.

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После выхода интервью депутат Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить высказывания Мохова о том, что он готов «опять заняться» одной из своих жертв. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку слов Мохова на предмет приготовления к преступлению.

Одна из жертв преступника, Екатерина Мартынова, заявила, что намерена обратиться в прокуратуру из-за высказываний Мохова. Она выразила уверенность, что он должен оставаться за решеткой.

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