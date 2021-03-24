«Я уже пишу заявление». Жертва «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова обратится в прокуратуру из-за его интервью Собчак

Екатерина Мартынова, одна из жертв , сообщила в эфире телеканала «Дождь», что обратится в прокуратуру с требованием возбудить в отношении Мохова уголовное дело из-за угроз ей и второй жертве Елене Самохиной.

«Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова», — сказала Мартынова.

Она считает, что высказывания Мохова в интервью, которое у него взяла Ксения Собчак, должны стать основанием для его повторного задержания и ареста. Мартынова заявила, что Мохов должен оставаться за решеткой.

22 марта на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова. В ходе беседы Мохов, в частности, заявил, что ему «надо опять заняться» Еленой Самохиной, которая трижды рожала от него детей, находясь в плену, а после освобождения «больше не рожает». Также он записал видео с извинениями перед Екатериной Мартыновой, но она не стала его смотреть.

После выхода интервью депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить высказывания Мохова о Елене Самохиной. Другой депутат-единоросс Антон Горелкин обратился с такой же просьбой в МВД.

23 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за интервью Виктора Мохова. В сообщении СК говорилось, что после выхода интервью журналисты и общественники обратили внимание «на возможное приготовление нового преступления со стороны» Мохова.