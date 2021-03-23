Депутат Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить слова «скопинского маньяка» о готовности «опять заняться» одной из жертв

Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой проверить слова Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», о том, что он готов «опять заняться» одной из своих жертв. Текст обращения Пушкиной приводит издание «Подъем».

22 марта на ютьюбе вышло интервью Мохова Ксении Собчак. В нем он, помимо прочего, рассуждал о судьбах своих жертв. В частности, он отметил, что Елена Самохина, которая трижды рожала от него детей, находясь в подвале, после выхода на свободу больше не становилась матерью. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — заявил Мохов.

Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке. Соседи Виктора Мохова также опасаются за безопасность своих детей.

Пушкина попросила генпрокурора дать правовую оценку высказываниям Мохова и принять меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений законодательства.

Обновлено. В связи с публикацией интервью «скопинского маньяка» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложили законодательно запретить давать интервью в СМИ преступникам, осужденным по тяжелым статьям.

Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет в 2000 году и больше трех лет держал их в подвале, где насиловал их и издевался над ними. В 2005 году он был приговорен к 17 годам лишения свободы. В начале марта 2021 года Мохов был освобожден из колонии. В течение шести лет ему запрещено посещать массовые мероприятия и выходить из дома по ночам, а также без разрешения покидать место жительства.