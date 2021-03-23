СК признал сестер Хачатурян потерпевшими по делу о сексуальном насилии со стороны отца. Девушек обвиняют в его убийстве

Сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян, обвиняемых в , признали потерпевшими по уголовному делу, которое возбудили против их отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

Следственный комитет официально уведомил адвокатов сестер Хачатурян, что в отношении их покойного отца Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело. Дело расследуют по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание», уточняет РИА Новости.

Адвокат Алексей Паршин считает, что статус потерпевших по этому делу позволит прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер, в свою очередь, сказал, что, если Михаила Хачатуряна признают виновным в совершении всех преступлений против дочерей, «то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сестры Хачатурян [в момент убийства] находились в состоянии необходимой обороны».

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их адвокаты утверждают, что сестры действовали в рамках необходимой самообороны после побоев и сексуального насилия со стороны отца.

В начале февраля Мосгорсуд вернул на доследование в прокуратуру дело двух старших сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины — после ходатайств со стороны защиты и потерпевших. Младшую сестру Марию признали невменяемой, ее будут судить отдельно.