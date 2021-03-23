Племянник Путина создал Комитет поддержки Путина

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин создал Комитет поддержки Владимира Путина, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Романа Путина.

«Эта всероссийская организация призвана будет объединить всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ Владимиром Путиным курс развития», — заявили представители Романа Путина.

Новая организация собирается контролировать «исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов».

Комитет поддержки Путина планирует создать отделения во всех регионах России. В пресс-службе Романа Путина заявили, что отделения станут «наводить порядок» в ЖКХ, медицине и образовании, заниматься патриотическим и спортивным воспитанием молодежи и взаимодействовать с властями всех уровней.

В Кремле пока не комментировали инициативу Романа Путина.

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Он служил в ФСБ и работал советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. С 2013 года Роман Путин возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.

В декабре 2020 года Роман Путин создал партию «Россия без коррупции», которая сменила партию «Народ против коррупции», ликвидированную Верховным судом РФ по иску Минюста.