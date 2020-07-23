«Собеседник» нашел по адресу партии племянника Путина трансформаторную будку

Партия «Народ против коррупции», которую возглавляет племянник президента РФ Роман Путин, использует в качестве своего адреса в Москве адрес хозяйственной постройки. Об этом пишет «Собеседник».

На сайте партии юридическим адресом и адресом для приема корреспонденции указано Ленинградское шоссе, 8, строение 3.

«По адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода», — пишет издание.

«Яндекс.Карты» показывают, что в здании по этому адресу расположен ломбард и компания, которая тиражирует CD. На сайте ломбарда указан адрес Ленинградское шоссе, 8, строение 3, по телефону на сайте действительно можно дозвониться до ломбарда. У второй компании на сайте сказано, что расположена она на Ленинградском шоссе 8/2, строение 1Б.

Корреспондент «Собеседника» ездил в офис «Народа против коррупции», чтобы отдать документы, необходимые для вступления в партию. Было ли это только редакционным заданием, или журналист при этом и правда хотел вступить в партию, «Собеседник» не уточнил.

Роман Путин — сын двоюродного брата Владимира Путина. РИА Новости называло его «бывшим сотрудником ФСБ и предпринимателем». В 2012-2013 годах он работал советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Роман Путин владеет несколькими компаниями, возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.

Партию «Народ против коррупции» зарегистрировали в 2013 году, ее председателем был Григорий Анисимов. Целью партия называет борьбу «с последствиями и, в первую очередь, с причинами возникновения коррупции».