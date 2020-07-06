Двоюродный племянник Путина возглавил партию «Народ против коррупции»

Романа Путина — двоюродного племянника президента России Владимира Путина — избрали лидером партии «Народ против коррупции». Об этом на съезде партии сообщил председатель ее генполитсовета Григорий Анисимов, передает РИА Новости.

Голосование было тайным. Романа Путина избрали на пятилетний срок. Он назвал первоочередной задачей партии региональные выборы в сентябре, а затем — выборы в Госдуму. «Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли», — заявил Роман Путин.

Двоюродный племянник президента вступил в партию «Народ против коррупции» 21 июня. В марте он говорил «Коммерсанту», что намерен создать новую партию, направленную на защиту прав предпринимателей, и провести ее в Госдуму.

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В прошлом он работал в ФСБ, а также входит в советы директоров четырех банков (у всех были отозваны лицензии). В 2012-2013 годах был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Владеет и возглавляет попечительский фонд Федерации тхэквондо России.

Партия «Народ против коррупции» была зарегистрирована в 2013 году, ее председателем был Григорий Анисимов. Целью партии заявлена борьба «с последствиями и, в первую очередь, с причинами возникновения коррупции».

С начала года в России зарегистрировали несколько новых партий, среди которых партия писателя Захара Прилепина «За правду» и Партия прямой демократии, созданная одним из основателей видеоигры World of Tanks. Источники «Медузы» говорили, что Кремль рассматривает возможность регистрации около десятка новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму и дробления оппозиционно настроенного электората.