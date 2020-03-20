Племянник Путина создаст пропрезидентскую партию на базе движения «Люди дела»

Двоюродный племянник президента РФ, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин объявил о планах создания собственной политической партии.

Как рассказал Путин «Коммерсанту», новая партия появится на базе движения «Люди дела», которое он возглавляет. По словам Путина, с февраля движение уже обзавелось 16 тысячами сторонников в 45 регионах России. До конца весны пройдет учредительный съезд партии. В дальнейшем она планирует участвовать в региональных выборах в сентябре 2020 года и в выборах в Госдуму в 2021 году.

Партия будет позиционироваться как правоконсервативный проект, направленный на защиту интересов предпринимателей, говорит Путин. С администрацией президента свои планы он не обсуждал, утверждает племянник главы государства, а программу партии «напишут люди дела, которые работают на земле».

«Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем. Основной упор, однако, сделаем пока на регионах, тех, которые были упущены в некотором моменте», — заявил Роман Путин.

На вопрос «Коммерсанта» об обнулении сроков действующего президента он ответил так: «Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?»

За последние месяцы в России появились сразу несколько новых политических проектов — о создании собственных партий объявляли основатель Faberlic Алексей Нечаев, директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров, писатель Захар Прилепин и другие. Как ранее писала «Медуза», администрация президента рассматривает возможность регистрации около десятка новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму.