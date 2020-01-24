Владелец Faberlic Алексей Нечаев возглавит новую праволиберальную партию

Основатель и владелец компании Алексей Нечаев станет председателем новой партии праволиберального толка, пишет газета «Коммерсант».

Съезд партии, название которой пока неизвестно, намечен на 1 марта, сообщил изданию предприниматель и бывший совладелец Faberlic Александр Даванков. После регистрации партия намерена в 2020 году участвовать в выборах в 20 регионах России, а в 2021-м — в выборах в Госдуму. Алексей Нечаев это не комментировал.

Источник газеты, близкий к Кремлю, сказал, что в администрации президента знают о создании партии. По его словам, организация рассчитана на «городской образованный средний класс, на аудиторию 18-30 лет, которую в том числе можно перехватить у протестной улицы».

Алексей Нечаев — член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Кроме того, в 2009 году он был соучредителем общественной экологической организации ЭКА.

В начале января стало известно, что один из основателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров решил создать «Партию прямой демократии». Кроме того, о создании движения «За правду!» объявил писатель Захар Прилепин.