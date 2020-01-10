Один из основателей World of Tanks решил создать партию для участия в выборах в Госдуму

Директор по продукту компании Wargaming Вячеслав Макаров планирует создать партию для участия в региональных выборах 2020 года и парламентских 2021-го. Об этом Макаров рассказал «Коммерсанту».

Учредительный съезд «Партии прямой демократии» запланирован на 5 марта. В партию пригласят разработчиков региональных IT-компаний.

«Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах», — сказал Макаров газете.

В оргкомитет кроме Макарова войдут заместитель главы юридической службы сервиса «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices (компания-разработчик решений для промышленного интернета вещей) Олег Артамонов, бывший продюсер «Живого журнала» Тимофей Шевяков и директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

По словам Макарова, у партии будет мобильное блокчейн-приложение, на создание электронной платформы Макаров готов потратить миллион долларов.

Макаров работает в проекте World of Tanks с момента основания, игра вышла в 2010 году.

Разработчик и владелец игры — белорусская компания Wargaming.Net — зарегистрирована на Кипре, добавляет «Коммерсант». Там же расположена штаб-квартира, офисы компании есть в России, Белоруссии, на Украине, в Германии, США. Владелец Wargaming — гражданин Белоруссии Виктор Кислый.

В России Wargaming сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе «Помним все», пишет Ъ. По данным самой компании, ежедневно в России в World of Tanks играют три миллиона человек.