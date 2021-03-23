Фотографа Дмитрия Маркова оштрафовали на 20 тысяч рублей за акцию в поддержку Навального. Его фото, снятое после задержания, продали в 100 раз дороже

Перовский районный суд Москвы оштрафовал фотографа Дмитрия Маркова на 20 тысяч рублей за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального, прошедшей 2 февраля у Мосгорсуда. Об этом сообщает «Апология протеста».

Маркова признали виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). Адвокат Даниил Берман, представлявший интересы фотографа, намерен обжаловать решение суда.

Дмитрия Маркова задержали на акции протеста у Мосгорсуда, где 2 февраля проходило выездное заседание Симоновского районного суда, заменившего Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

После задержания Маркова доставили в отдел МВД России по району Косино-Ухтомский. Там задержанный снял фотографию, ставшую символом преследования Алексея Навального. На фото сотрудник силовых структур в маске и камуфлированной форме сидит под портретом президента России Владимира Путина.

Дмитрий Марков в начале февраля выставил на благотворительный аукцион фотографию сотрудника силовых структур, снятую после задержания. Снимок купили за два миллиона рублей. Вырученные деньги Марков предлагал направить на счета организаций «ОВД-Инфо» и «Апология протеста», которые помогают задержанным на акциях протеста.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд 20 февраля признал приговор законным, после чего он вступил в силу. По делу «Ив Роше» Навальный получил три с половиной года лишения свободы, но с учетом времени, уже проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политику предстоит провести в заключении примерно два с половиной года. Он отбывает наказание в колонии № 2 в Покрове во Владимирской области.

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